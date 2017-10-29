ليبرمان يدعو لهدم منازل فلسطينيين جرحوا إسرائيليين

الحرة نيوز –

– قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدو ليبرمان، اليوم الاحد، إنه أوعز للجهات القضائية في وزارته بدراسة إمكانية هدم منازل فلسطينيين تسببوا بإصابة إسرائيليين بجروح خطيرة، وليس فقط من تسببوا بقتل إسرائيليين.

ورأى ليبرمان أن سياسة هدم المنازل أداة ناجعة للقضاء على “الارهاب”، الأمر الذي يتعارض مع نتائج توصيات لجنة شكلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الماضي لدراسة جدوى هدم المنازل والتي توصلت إلى نتيجة مفادها بأن مساوئ سياسة الهدم اكبر من منافعها.

وأوضحت الاذاعة الاسرائيلية العامة أن توجيهات ليبرمان الجديدة قدمت للمستشار القضائي لأجهزة الأماكن والجيش، وما تزال هذه التوجيهات قيد الفحص حتى الآن.

وبرر ليبرمان توجيهاته الجديدة بأنه لا فرق بين عملية تنتهي بقتل إسرائيليين اوإصابتهم بجروح خطيرة، ففي الحالتين يجب أن يهدم منزل منفذ العملية، داعيا الى التعامل بصرامة وبطرق مختلفة مع كل من يحاول أن يمس بأمن الإسرائيليين.