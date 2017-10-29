إحالة متهم بالقتل في “السرو” الى مدعي عام الجنايات الكبرى

الحرة نيوز –

– احالت مديرية شرطة البلقاء متهما بالعشرين من عمره بقتل شاب ثلاثيني في منطقة السرو على الشارع الرئيسي باتجاه مدينة السلط، الى مدعي عام الجنايات الكبرى وذلك بعد ان تم التحقيق بالقضية وضبط جميع اطرافها. وتم تشكيل فريق تحقيق خلص الى اعتراف القاتل بقيامه بطعن المغدور بأداة حادة نتج عنها نزف دموي في القلب ادى الى وفاته.

وافاد مصدر امني في شرطة البلقاء بان عمليات مديرية شرطة البلقاء قد تلقت اخباراً بعد عصر يوم الخميس الماضي، بوجود مشاجرة جماعية في منطقة السرو على الشارع الرئيسي باتجاه مدينة السلط، اذ تحركت على الفور دوريات النجدة والمركز الامني والبحث الجنائي الى الموقع، وتم ضبط اطراف مشاجرة من سبعة اشخاص نشب شجار بينهم ادى الى مقتل المغدور، وان الخلاف شخصي بينهم.

وباشر مدعي عام الجنايات الكبرى التحقيق بالقضية تمهيدا لإحالتها الى محكمة الجنايات الكبرى المختصة بالنظر بها.