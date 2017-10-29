طرح عطاء شراء 100 ألف طن قمح و100 الف طن شعير

الحرة نيوز –

-طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء 100 الف طن من القمح حدد ظهر يوم الخميس الموافق 2/ 11/ 2017 الموعد الأخير لقبول العروض.

كما طرحت عطاء شراء 100 ألف طن شعير للمرة الرابعة حدد ظهر يوم الاربعاء الموافق 1/ 11/ 2017 الموعد الأخير لقبول العروض.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي ان الوزارة تعتمد في عمليات شراء الحبوب طرح عطاءات دورية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وبينان كميات القمح المتوفرة لغاية اليوم حوالي 957 الف طن قمح منها 557 الف طن مخزنة في المستودعات و400 الف طن متعاقد عليها.

واشار البرماوي الى ان مخزون المملكة من مادة القمح يغطي حاجة المملكة لمدة 12 شهرا منوها الى ان المعدل الشهري للاستهلاك من مادة القمح يبلغ حوالي 80 الف طن.

وفيما يخص مادة الشعير قال البرماوي ان مخزون المملكة من مادة الشعير يبلغ 500 الف طن تكفي لمدة تزيد عن 8 اشهر .