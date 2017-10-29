تحرير ثلاثة لبنانيين اختطفوا في العراق

الحرة نيوز –

حررت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمخابرات العراقية، في عملية مشتركة، ثلاثة لبنانيين تم اختطافهم الاسبوع الماضي على يد عصابة، لدى وصولهم الى بغداد.

واعلنت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان لها، انه “تم فجر اليوم الاحد، تم تحرير ثلاثة لبنانيين وهم: عماد الخطيب، نادر حمادة، وجورج بتروني، بعدما اختطفتهم عصابة يوم الأحد الماضي لدى وصولهم الى بغداد، حيث ينتظر وصول المحررون الثلاثة الى بيروت بعد ظهر اليوم في طائرة خاصة أقلعت من بيروت صباحا”.

واشار البيان، الى ان العملية الأمنية التي نفذتها المخابرات العراقية، أسفرت عن اعتقال بعض الخاطفين وقتل أحدهم، وتتم ملاحقة بقية أفراد العصابة، وقد تمت العملية بالتنسيق بين الأجهزة الثلاثة وبين بغداد وبيروت، على مدار الساعة، طوال الأسبوع الماضي، إلى أن تم تحريرهم.