مسيرة للمتقاعدين العسكريين

الحرة نيوز –

نعلن نحن المتقاعدين العسكريين العاملين داخل القوات المسلحه اﻻردنيه بان يوم اﻻثنين الموافق 30/10/2017 هو يوم وفاء وعهد ووﻻء لقائد مسيرتنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اطال الله عمره واعز ملكه .

وبهذا اليوم المبارك سيكون هناك مسيرة العهد والوﻻء لملك البلاد وقائدنا وسيدنا ابو الحسين في قصره العامر لنقول له سر يا سيدي ونحن من وراءك سائرون نحن جندك اﻻوفياء سنبقى على العهد ماضون نحن يا سيدي طلقه في بندقيتك ورهن اشارتك سر يا سيدي كما سار اسلافكم طيب الله ثراهم وسار من ورائهم اﻻباء واﻻجداد خلفهم.

سر يا سيدي

حماك الله يا سيدي واطال الله عمرك واعز ملكك وسدد على طريق الخير خطاك .

التجمع الساعه 9 صباح يوم الوفاء من امام مسجد الملك الحسين حدائق الملك الحسين والتحرك الساعه 930 الى بيت بني هاشم اﻻخيار قادة الثوره العربيه الكبرى التى حررت اﻻمه من اﻻستعمار وسبب نهظة اﻻمه …

عاش الوطن عاش المليك الله الوطن المليك