الهيئة الطبية الدولية تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية في جرش

الحرة نيوز –

– احتفلت الهيئة الطبية الدولية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مديرية صحة جرش، باليوم العالمي للصحة النفسية في قاعة بلدية جرش الكبرى تحت عنوان ” الصحة النفسية في بيئة العمل.

وأكد مدير صحة جرش الدكتور احمد القادري، اهمية موضوع الصحة النفسية في بيئة العمل ومردوده الكبير على الانتاجية ورضا متلقي الخدمة، لافتا الى اهتمام مديرية الصحة بموضوع الصحة النفسية بشكل عام، حيث استحدثت عيادة نفسية في مركز صحي جرش الشامل مزودة بطبيب بدوام جزئي اضافة الى كوادر مساندة على مدار ساعات الدوام.

من جانبها، اشارت مديرة مشروع الصحة النفسية في الهيئة بجرش هبة الفلاحات، الى ان الهيئة الطبية الدولية منظمة انسانية غير ربحية، وتعمل على مساعدة الناس وتخفيف المعاناة من خلال التدريب والرعاية الصحية وبرامج الاغاثة والتنمية، ويتم توفير خدمات الصحة النفسية من قبل فريق طبي متعدد التخصصات يتكون من طبيب نفسي وممرضة وصيدلاني واخصائي نفسي في 14 عيادة نفسية في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

واشتملت فعاليات الاحتفال على عرض تقديمي عن الصحة النفسية في بيئة العمل قدمه الطبيب النفسي الدكتور احمد عبدالخالق، عن اهمية الصحة النفسية في بيئة العمل، وضرورة مراعاتها لتعزيز انتاجية الموظف والعامل في القطاعين العام والخاص، بما ينعكس على الاداء ونوعية الخدمة .