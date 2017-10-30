مدير الأمن العام في غرفة تجارة الرصيفة

الحرة نيوز –

جمع لقاء حواري في غرفة تجارة الرصيفة مدير الامن العام مع عدد من النواب واعضاء المجالس المحلية ورئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمورومتصرف الرصيفة ومدير شرطتها

ويأتي هذا اللقاء الحواري في سياق اللقاء المجتمعي الذي تعقده مديرية شرطة لواء الرصيفة

وااستمع مدير الامن العام الى المحاورين في الجلسة واجاب على العديد من الاسئلة المتعلقة بالامن المجتمعي

وتحدث رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور ان البلدية تقوم بدور ريادي من خلال التشبيك مع كافة المؤسسات ودعمها واننا نطالب بوجود مفرزة امنية بعدد من افراد الشرطة داخل مبنى البلدية وذلك لحماية الممتلكات العامة وفرض القانون

مشيرا انه تم سحب الشرطي الموجود بالبلدية وعلى الفور رد مدير الامن العام الشرطة ياعادة الشرطة للبلدية

كما اكد على دور الامن العام في حماية البلد وامن البلد