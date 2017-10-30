سائقو حافلات يطالبون برحيل وزير النقل

الحرة نيوز –

نفذ اصحاب حافلات النقل بين عمان والطفيلة اليوم الاثنين، اعتصاما مفتوحا وتوقفا عن العمل مطالبين برحيل وزير النقل، لعدم تنفيذه الوعد بشطب حافلات الكوستر العاملة على الخط.

وقرر اصحاب الحافلات التوقف عن العمل لحين إصدار قرار الشطب لحافلات الكوستر لعدم استيعاب الخط للحافلات وتأخير متلقين الخدمة والانتظار لساعات طويلة لحين امتلاء الحافلة.

وبين اصحاب الحافلات ان وزير النقل وعد قبل عدة شهور بشطب حافلات الكوستر، علما ان المشغل متضرر من القرار لمصلحة المواطن بكون السعة المقعدية للحافلة ٥٠ راكبا والسعة المقعدية للكوستر ٤٤ راكبا، ورغم ذلك فإن المشغلين لا مانع لديهم بكون الكوستر لا يستغرق النصف ساعة على التحميل لمصلحة متلقي الخدمة