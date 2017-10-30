الحرة نيوز –

القى البحث الجنائي القبض على شخصين احدهما مصنف بالخطير خلال مداهمة منزلا في احدى مناطق وسط عمان.

وقال مصدر امني انه ونتيجة للمتابعة المستمرة في ادارة البحث الجنائي للاشخاص المطلوبين والخطرين فقد تمكن كوادر قسم المطلوبين في الادارة امس من تحديد مكان تواجد شخصين منهم في احد المنازل في احدى مناطق وسط عمان ووضعت خطة لمداهمتهما والقاء القبض عليهما.

واضاف المصدر ان الفريق الخاص التابع لاداره البحث الجنائي نفذ مداهمة للمنزل في الوقت المحدد وتمكنوا من القاء القبض على الشخصين المسجل بحق احدهما سبعة طلبات قضائية وامنية في قضايا السرقات وحمل السلاح واطلاق العيارات النارية والمصنف بالخطير وبرفقته شخص اخر يحمل 4 اسبقيات ابرزها السرقات وبتفتيش المنزل ضبط سلاح ناري مسدس وكميه من الذخيره الحيه وبوشر التحقيق