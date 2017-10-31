132 مليون دينار أرباح بنك الإسكان قبل الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017

الحرة نيوز –

: على الرغم من استمرار تأثر الأردن بتداعيات الأزمات التي تعاني منها بعض دول الجوار، فقد تمكن بنك الإسكان للتجارة والتمويل من تحقيق مستويات أداء جيدة، حيث حقق البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 أرباحاً قبل الضريبة مقدارها 132 مليون دينار كما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 92.4 مليون دينار مقابل 100.6 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2016، وإذا ما تم استثناء الأرباح غير المتكررة ضمن النشاط التشغيلي للبنك فإن أرباح البنك تكون قد نمت بحوالي 5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017، وبلغ مجموع الدخل الشامل للفترة 96.3 مليون دينار مقابل 80.7 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام السابق.

وفي تعقيبه على هذه النتائج صرح السيد عبدالاله الخطيب رئيس مجلس إدارة البنك أن مجلس الإدارة اجتمع بتاريخ 21/10/2017 وناقش البيانات المالية للبنك وتم إقرارها، وقد أعرب الخطيب عن رضاه عن أداء البنك في ظل التحديات التي يتعرض لها الأردن نتيجة الظروف الإقليمية، حيث أثبت البنك قدرته على التعامل مع تلك التحديات والمتغيرات مما مكنه من المحافظة على متانة وضعه المالي وتعزيز موقعه الريادي في القطاع المصرفي الأردني. حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.3% ومعدل العائد على الموجودات “بعد الضريبة” 1.6% ومعدل العائد على حقوق الملكية “بعد الضريبة”11.5 %

كذلك فقد أبدى السيد إيهاب السعدي / الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان ارتياحه للنتائج التي حققها البنك وأوضح أن مجموع موجودات البنك بلغ 7.8 مليار دينار، وزادت أرصدة ودائع العملاء لتصل إلى 5.7 مليار دينار، فيما زاد إجمالي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة ليصل إلى 4.3 مليار دينار، وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.1 مليار دينار، وتوقع السيد السعدي بأن يكون مستوى أداء البنك خلال الربع الأخير من هذا العام أقوى مما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية. كما اكد على قوة الملاءة المالية للبنك وسلامة وجودة محفظته الائتمانية ، حيث بلغت نسبة السيولة 124% وهي أعلى من المعدل المطلوب من البنك المركزي الأردني ، وطرأ تحسن على نسبة الديون غير العاملة NPLs حيث انخفضت من 3.7% في نهاية عام 2016 لتصل إلى 3.5% في نهاية شهر أيلول 2017، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 119.3%.

ويذكر أن البنك تمكن خلال العام الحالي من حصد 4 جوائز من مؤسسات إقليمية ودولية وعالمية، كان أخرها جائزة ” الريادة في تطوير العمل المصرفي على مستوى الوطن العربي” من اتحاد المصارف العربية ويعكس حصول البنك على هذه الجوائز المكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.