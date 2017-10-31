غرامات مالية بحق أندية في دوري المحترفين

الحرة نيوز –

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم ايقاع غرامات مالية بحق اندية الفيصلي والرمثا والوحدات والجزيرة والمنشية وذات راس.

وجاءت هذه العقوبة على خلفية تقارير الحكام ومراقبي المباريات التي اقيمت في اطار منافسات الاسبوع السابع من دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.

وبناء على مباراة الوحدات والاهلي ومخالفات جمهور نادي الوحدات تقرر تغريم الوحدات 990 دينارا، كما تقرر ايضا تغريم نادي ذات راس مبلغ 990 دينارا، بناء على مخالفات الجمهور خلال مباراة الفريق امام الحسين اربد بدوري المحترفين.

وفيما يتعلق بتقرير مراقب مباراة فريقي المنشية والجزيرة، تقرر تغريم نادي منشية بني حسن مبلغ 990 دينارا، وايقاف لاعب المنشية اشرف زايد غياض اربع مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 2000 دينار.

وتقرر ايضا تغريم نادي الجزيرة مبلغ 500 دينار، وايقاف لاعب نادي الجزيرة المحترف السوري سامر خالد سالم اربع مباريات رسيمة وتغريمه الفي دينار.

اما مباراة الرمثا والفيصلي فقد جاءت عقوباتها على النحو التالي : تغريم النادي الفيصلي مبلغ 990 دينارا. والاكتفاء بالقرار المتخذ من قبل الحكم فيما يتعلق بمساعد مدرب الرمثا عثمان الحسنات المتمثل بإبعاده عن المباراة الماضية، وتغريم نادي الرمثا مبلغ 990 دينارا وايقاف المنسق الاعلامي للنادي الفيصلي عواد ابو نوار مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 500 دينار.