اغلاق الطريق الصحراوي

الحرة نيوز –

قال وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة إن الطريق الصحراوي سيشهد اغلاقات خلال الـ 10 أيام المقبلة وذلك لبدء أعمال صيانته وتوسعته.

وأضاف أن الطريق سيتكون من (3) مسارب بينها واحد للشاحنات، في حين سينتهي العمل بالمشروع في آب من عام 2019، حيث ستستغرق أعمال الصيانة والتوسعة (22) شهراً.

وأشار هلسه إلى أن عمر الطريق الصحراوي يزيد عن (30) عاماً وأن العام المقبل سيشهد عملاً مكثفاً خاصة أن أعمال الاغلاقات ستكون على امتداد الطريق مما يحتم الاستعانة بطرق بديلة ليتمكن المقاولون من تنفيذ أعمالهم.

وحول أتوستراد عمان الزرقاء وحاجته للصيانة، قال هلسه : “إنه ضمن مسار الباص السريع وسيخضع لإعادة تأهيل ضمن عطاءاته” وسيتكون من (3) مسارب بعد الانتهاء من أعماله من بينها مسرب للباص السريع، موضحاً أن “الأشغال” تنفذ المشروع بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.

وأشار هلسة إلى أن الطرق المدفوعة الثمن جاءت كفكرة لايجاد التمويل اللازم لبعض الطرق التي تشهد اكتظاظاً وهي احدى المشاريع المقترح تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأنها ما زالت أفكار قيد النقاش والدراسة، وسيعلن عنها في حينها.

ومن بين المشاريع التي يدخل فيها القطاع الخاص كشريك، كشف هلسه عن الانتهاء من مخطط شمولي لجسر الملك حسين تنفذ أعماله بين الأعوام 2018 ولغاية 2020