ملك البحرين يوجه بتشديد إجراءات الدخول والإقامة

الحرة نيوز –

وجه عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الحكومة بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في المملكة ليتناسب مع المقتضيات الأمنية الراهنة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول لحفظ أمن البلاد وسلامتها.

وقال لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إن هذه الإجراءات تأتي بهدف عدم استغلال الانفتاح الذي تتمتع به المملكة للإضرار بأمنها واستقرارها، مؤكدا أنها لن تمس معظم دول مجلس التعاون الأخرى.

وأكد ملك البحرين أن دحر الإرهاب وهزيمته أولوية وأن البحرين ستظل واحة أمن واستقرار وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرا