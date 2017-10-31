اجتماع لرؤساء المجالس البلدية والمحلية في الطفيلة

الحرة نيوز –

عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، نظمته مؤسسة اعمار الطفيلة في قاعتها، وجمع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات الطفيلة الكبرى وبصيرا والقادسية والحسا الى جانب رئيس واعضاء مجلس محافظ الطفيلة ” اللامركزية ” وأعضاء مؤسسة إعمار لواء بصيرا، لبحث جملة احتياجات تنموية ومشروعات سياحية ابرزها اليات استثمار موقع حمامات عفرا المعدنية، بالاضافة الى حزمة المشروعات التي نفذتها مؤسسة اعمار الطفيلة والاخرى الجار تنفيذها الى جانب التحديات والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها.

اكد رئيس مجلس مؤسسة اعمار الطفيلة ابراهيم الحناقطة، في بداية اللقاء الذي حضره محافظ الطفيلة تركي اخو ارشيدة، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد الخصبة، ورئيس بلدية الطفيلة الدكتور عودة السوالقة، ان المؤسسة منذ تأسيسها قبل نحو 18 عاما استطاعت انجاز حزمة مشروعات اسهمت في التنمية المستدامة في الطفيلة وخدمة المجتمع عبر مشروعات ريادية استهدفت الاسرة والطلبة والمجتمع المحلي، في وقت قامت فيه المؤسسة بأنشاء قاعة متعددة الاغراض تتسع لنحو 500 شخص تعقد فيه المحاضرات والفعاليات المتنوعة، فضلا عن اقامة صالة للأفراح ومحطة للمعرفة و تكنولوجيا المعلومات ومركز لتعليم اللغات بتبرع من شركة البوتاس.

واستعرض عضو المؤسسة الدكتور غازي المرايات، المشروعات التي نفذت لخدمة الطفولة والاسرة مع اقامة مركز يتبع لمركز زها الثقافي، بالتعاون مع وزارة التخطيط ومركز زها ضمن اسكان التطوير الحضري في وقت تم تفيه استملاك تسعة دونمات من شركة الاسمنت الاردنية الى جانب استملاك نحو 21 دونما لإقامة غابة حرجية.

كما جرى استعراض المشروعات الجار تنفيذها والمتضمنة انشاء قاعة للألعاب الكهربائية بنسبة انجاز بلغت 40 في المائة، ومشروع انشاء مدرسة خاصة نموذجية باسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بكلفة تصل الى ثلاثة ملايين دينار وتشتمل على بنائين للإناث والذكور، كما تعتزم المؤسسة على اقامة قرية حضرية بمكرمة ملكية سامية على مساحة 13 دونما بكلفة تصل الى ستة ملايين دينار، مشيرا الى انه تم تجهيز مخططات ودراسات المشروع.

وعرض الوزير الاسبق، عضو مجلس ادارة المؤسسة الدكتور محمد الصقور في اللقاء على الحضور مقترحات لتأسيس شركة مساهمة من ابناء الطفيلة وجهات داعمة ومستثمرين بغية الاستثمار بموقع حمامات عفرا المعدنية ليكون لأبناء الطفيلة الدور البارز في تأسيس هذه الشركة، مشيرا الى ان هنالك دراسات اقتصادية لاستثمار موقع حمامات عفرا المعدنية اكدت نجاح الاستثمار في المياه الاستشفائية التي يحتضنها موقع حمامات عفرا المعدنية، لافتا الى ان المؤسسة قامت بإجراءات استملاك نحو 250 دونما بمناطق متاخمة لحمامات عفرا المعدنية منها منطقة ” طلة الذيب وغيرها من المناطق، وتصلح لسحب المياه المعدنية بشكل انسيابي مثلما سيتم إقامة فندق ومرافق متنوعة تتم للمشروع الاستثماري المقترح.