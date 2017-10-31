الحكومة البريطانية تمدد مهلة محادثات أيرلندا الشمالية

الحرة نيوز –

– قررت الحكومة البريطانية تمديد المهلة الممنوحة للأحزاب السياسية في ايرلندا الشمالية 24 ساعة لتشكيل هيئة تنفيذية جديدة والحيلولة دون أن تضع لندن الميزانية السنوية للمنطقة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وقال الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية، جيمس بروكنشاير، أن الحزب الديمقراطي الوحدوي الموالي لبريطانيا وحزب شين فين القومي الأيرلندي أحرزا تقدما في المحادثات التي جرت أمس وسيواصلان المحادثات اليوم الثلاثاء.

وأضاف في بيان “بالنظر إلى هذا، فإنني أعتقد أن من الصواب تأجيل التقييم حول إمكانية تقديم تشريع للبرلمان هذا الأسبوع لإتاحة الفرصة أمام تشكيل هيئة تنفيذية”.

وأشار بروكنشاير إلى ان “الحزبين سيستأنفان المحادثات هذا الصباح وسأعيد تقييم الوضع مساء الغد” مضيفا أن الحكومة البريطانية ستنظر في “طلبات إضافية معينة” قدمها الحزبان.