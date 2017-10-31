الفنان بلال الترك موهبة مميزة ملك الاحساس والكلمة الصادقة

الحرة نيوز –

من المواهب المميزة والأصوات التي شقت طريقها في عالم الفن والغناء وذلك رغم صغر سنه ولكن الابداع والتميز لايقاس بالعمر الزمني بل الموهبة نفسها هي التي تفرض نفسها خاصة وان الفنان بلال الترك يغني بجميع اللهجات لذلك فقد تعدد جمهور ومحبي هذا الفنان الكبير الشامل ومتعدد المواهب والذي تمكن من جذب اعداد كبيرة من عشاق فنه والذين ينتظرون سماع اغانيه وصوته المميز جدا حيث اوصله صوته الى افاق بعيدة والى جمهور واسع فهكذا هو الفنان الحقيقي والموهبة المتميزة فهو من الأصوات التي اثبتت وجودها في الساحة الفنية خلال وقت قصير في حين أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الابداعات والتميز والاغاني التي ينتظرها محبي هذا الفنان

تمتلئ القاعات بمجرد حضوره بكلمات والحان واغاني متميزة لها نكهة خاصة لكل من يتذوق الفن الحقيقي ولكل من استمع له وعرفه

بداياته مثل بدايات أي فنان محترف يمتلك موهبة حقيقية واحساس حقيقي حيث تمتلئ اغانيه بالمشاعر الصادقة النابعة من القلب والوجدان لذلك فهي تصل الى القلوب بسرعة كبيرة ويبقى تأثيرها الى مالانهاية وبسبب ذلك ازداد جمهور الفنان بلال الترك ومحبيه والمستمعين لفنه الحقيقي الذي يلبي جميع الاذواق وينال اعجاب الجميع وهو على هذا الطريق ونقصد طريق الابداع مستمر ليحصد كل يوم المزيد من النجاح والتألق ..رسالته الى محبيه وجمهوره انه يعشق الكلمة الصادقة في جميع الألوان الوان الغناء العاطفي والوطني والرومانسي لأنه فنان يمتلئ بالأحاسيس والمشاعر