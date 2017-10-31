الملقي: لن نقبل باعادة فتح السفارة الاسرائيلية قبل محاكمة قاتل الاردنيين

الحرة نيوز –

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الاردن لن يقبل بإعادة فتح سفارة الاحتلال الاسرائيلي في عمان إلا بعد تقديم قاتل الاردنيين في السفارة للمحاكمة، ومحاسبة قاتل القاضي الاردني الشهيد رائد زعيتر.

وأضاف الملقي خلال لقائه كتلة الاصلاح النيابية، الثلاثاء، إن الحكومة لن تُفرّط بحقوق ودماء الاردنيين أبدا، وإنها ماضية باجراءتها القانونية في هذا الملفّ، لافتا في السياق إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في هذا الجانب وحرصه على تحصيل حقوق الاردنيين.

وأشار الملقي إلى أن السفارة الاردنية لدى الاحتلال تتابع هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الاردنية.