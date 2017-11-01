الملقي: حديث المومني عن معرفة 5 اشخاص بموقع المدينة الجديدة لإنهاء الإشاعات

الحرة نيوز -قالت الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية، الدكتورة ديمة طهبوب، إن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أجاب على استفسارات الكتلة حول تصريح وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني عن معرفة 5 أشخاص لموقع عمان الجديدة بأنه يأتي في سياق قطع الاشاعات حول التنفيعات.

وأضافت طهبوب إن الملقي أوضح خلال لقائه الكتلة بأن تصريحات المومني جاءت لقطع الطريق على أية حديث حول انتفاع متنفذين من بيع الأراضي التي ستقام عليها المدينة الجديدة.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا مخاوفهم من معرفة أشخاص لموقع المشروع ما يعني استفادتهم من بيع وشراء قطع اراض داخل وفي محيط المشروع.