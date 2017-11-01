النائب الرياطي يستجوب وزير العدل..تفاصيل

الحرة نيوز – توجه النائب محمد الرياطي باستجواب الى وزير العدل حول قيام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، باعمال تجهيز وتاثيث وتوسعة في محكمة بداية

العقبة.

وسأل الرياطي عن كيفية استقبال محكمة بداية العقبة للمساعدات والهبات والاعانات من شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، رغم وجود قضايا مرفوعة ضد الشركة

في ذات المحكمة؟

وتساءل الرياطي : كيف لاجراءات التقاضي ان لا تتأثر بخصوص القضايا المرفوعة على شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ مقابل هذا الدعم ؟، مستهجناً كيف تقبل وزارة

العدل الدعم من جهات عليها قضايا لدى المحكمة ذاتها ؟!

يشار الى أن الرياطي تقدم باستجواب لوزير العدل، وليس سؤالا، ليتسنى طرحه تحت القبة مباشرة للمحاسبة.