موعد البدء للتقدم للبعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الدراسي 2017-2018

الحرة نيوز – تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية على البرنامج العادي لمستوى درجة البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء التقدم بطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض للعام الدراسي 2017-2018 والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من يوم الاحد الموافق 5/11/2017 ولغاية منتصف ليلة الاحد الموافق 19/11/2017 فعلى الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى موقع مديرية البعثاتwww.dsamohe.gov.jo وتعبئه أنموذج الطلب الالكتروني خلال المدة المحددة اعلاه مع التأكيد على ضرورة استكمال الأوراق وتسليمها الى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة بعد ختمها من وحدة القبول والتسجيل في الجامعة مع العلم بأن الوزارة تؤكد بأنه لن يتم استقبال اي طلب بعد هذا التاريخ ، علماً بأن الصناديق التي سوف يتنافس عليها الطلبة هي:

منح الديوان الملكي الهاشمي العامر.

منح صندوق الاميرة منى لدعم التمريض للإناث ( منحة كاملة/ دعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية).

بعثات اوائل الالوية والمملكة (منحة كاملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

بعثات صندوق دعم الطالب لإقليمي الوسط والشمال (منحة كاملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

بعثات صندوق طلبة مدارس جيوب الفقر (منحة كاملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

بعثات الطب البيطري (منحة كاملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

بعثات صندوق دعم الطالب (45) ساعة(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

قروض صندوق دعم الطالب (45) ساعة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

بعثات صندوق دعم الطالب / تمريض اناث (45) ساعة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

بعثات صندوق دعم الطالب / دبلوم كليات المجتمع المتوسط للتخصصات التطبيقية والمهنية (45) ساعة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

بعثات صندوق دعم الطالب للتخصصات التطبيقية والمهنية (بكالوريوس 45ساعة ) (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

بعثات صندوق دعم الطالب / تخصصات الشريعة (45ساعة ) (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)..

بعثات صندوق دعم الطالب (45ساعة ) / بعثات أكاديمية الاراضي الجافة / الجامعة الهاشمية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

ملاحظة هامة: الشروط العامة للاستفادة من البعثات والمنح

يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون مسجلا في احدى الجامعات الأردنية الرسمية على النظام العادي لمستوى درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.

أن لا يقل معدل الطالب التر اكمي عن نقطتين أو عن(60%) ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته.

ان يدرس الطالب على نفقتة الخاصة وان لا يكون حاصلاً على أي منحةمن جهه اخرى أو على خصم يتجاوز (50%) من رسوم ساعاته الدراسية.

أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الإنذار.