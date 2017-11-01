التربية : مستمرون بتعيين المعلمين والمعلمات لسد العجز في الميدان

الحرة نيوز – أكد مدير الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، فائق الخصاونة، ان الوزارة ستطلب قريبا دفعة تعيينات جديدة تشمل الذكور والاناث، وذلك لتعبئة الشواغر المتوفرة لديها.

واضاف الخصاونة ان الوزارة ستقوم ايضا بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية باجراء الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين، مشيرا الى ان الوزارة طلبت من الديوان ترشيح الاسماء من المخزون المتوفر لديه .

وكشف عن توجه لتعيين دفعة من موظفي الفئة الثالثة قبل نهاية العام الحالي، وحسب الشواغر المتوفرة في مختلف المديريات والمدارس التابعة للوزارة .

بدوره قال الناطق الاعلامي في ديوان الخدمة المدنية خالد الغرايبة ان الديوان يقوم بترشيح اسماء طالبي الوظائف الى مختلف الوزارات والدوائر الحكومية ومنها وزارة التربية والتعليم ضمن الشواغر المتوفرة لديها.

واضاف الغرايبة ان الديوان سيقوم بترشيح الاسماء حسب الاسس والانظمة والتعليمات التي تنظم هذه العملية وتزويد وزارة التربية والتعليم بها .