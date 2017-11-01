القبض على ثلاثة اشخاص اطلقوا النار على محل للسيارات في اربد

الحرة نيوز – قال مصدر امني انه على اثر الشكوى المقدمة من احد اصحاب المحلات التجارية بقيام خمسة اشخاص من ذوي

الاسبقيات باطلاق النار على محله والحاق الضرر المادي به بعد رفضه دفع مبالغ ماليه لهم، تمكنت فرق من مديريه شرطة

محافظة اربد والبحث الجنائي والامن الوقائي وخلال ساعات قليلة من القاء القبض على ثلاثة اشخاص منهم وضبط بحوزتهم سلاحيين ناريين فيما زال البحث جار عن شخصين اخرين تورطا بالقضيه.

اضافة الى التحقيق ملابسات في اصابة احد الاشخاص من اصحاب الاسبقيات بعيار ناري اثناء وجوده بالقرب من المحل التجاري وحالته متوسطه