15 سنة أشغال شاقة ل 10 اشخاص بتهمة استيراد مواد مخدرة

الحرة نيوز –

قضت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء بوضع عشرة أشخاص بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة بعد تجريمهم بجناية استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار مكرر 4 مرات.

جاء القرار خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة العسكرية برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي الدكتور محمد العفيف وعضوي القاضيين الرائد صفوان الزعبي والرائد احمد النصيرات، وغرّمت كل من المتهمين عشرين ألف دينار.

وتتلخص تفاصيل القضية وفق لائحة الاتهام التي حصلت عليها “الرأي” إن المتهمين من سكان المناطق الحدودية المحاذية للأراضي السورية ولرغبتهم في الحصول على المال والثروة بأسرع الطرق، فقد عقدوا العزم على استيراد المواد المخدرة من سوريا الى الاردن بقصد الاتجار مستغلين بذلك علاقات القرابة والصداقة التي تربطهم ببعض الاشخاص القاطنين في الجانب السوري، وبمساعدة بعض المهربين من الاردن.

وخلال آب 2016 تمكن المتهم الاول من الدخول الى الاراضي السورية بطريقة غير مشروعة من خلال منطقة تل الرافاعيات والحصول على 23 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر ومن ثم العودة والدخول الى الاراضي الاردنية عبر الساتر الترابي في منطقة المفرق، وبرفقته عدد من الاشخاص لم يكشف التحقيق عن هوياتهم، وبمساعدة المتهم السابع.

وخلال شهر آب من ذات العام تمكن المتهم الثاني من الدخول الى الاراضي السورية من خلال منطقة ام السراب وبرفقته المتهم الثامن وعدد من الاشخاص لم يكشف التحقيق عن هوياتهم وحصلا على 19 كغم من مادة الحشيش المخدر والعودة الى الاراضي الاردنية.

وفي أيلول من ذات العام تمكن المتهم الاول والثالث بمساعدة المتهم الرابع من الدخول الى الاراضي السورية بطريقة غير مشروعة عن طريق احدى المزارع الواقعة في المنطقة الحدودية وكان باستقبالهم شخصين لم يكشف التحقيق عن هوياتهما، وتمكنا من احضار 1100 شد من حبوب الكبتاجون المخدرة والعودة الى الاراضي الاردنية بنفس الطريقة.

وخلال كانون الاول من ذات العام دخل المتهم الثاني الى الاراضي السورية بطريقة غير مشروعة وبرفقته المتهمين التاسع والعاشر مستغلين سوء الاحول الجوية والحصول على 750 شد من حبوب الكبتاجون المخدرة، و75 كغم من مادة الحشيش المخدرة وتمكنوا في اليوم التالي من العودة الى الاراضي الاردنية بمساعدة المتهمين الاول والحادي عشر وكان جميع ما استورده المتهمون من مواد مخدرة من سوريا الى الاردن لحسابهم جميعاً بقصد الاتجار به، وقد سلَّم المتهمون ما تم استيراده لتجار المخدرات الذين لم يكشف التحقيق عن هوياتهم وعلى اثر المعلومات الواردة الى دائرة المخابرات بذلك جرى القاء القبض على التمهمين الاول والثاني وبالتحقيق معهما اعترفا بالوقائع أعلاه وجرت الملاحقة