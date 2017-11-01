الامم المتحدة ترحب بعودة معابر غزة لسيطرة الحكومة الفلسطينية

الحرة نيوز –

رحّب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بالعودة الكاملة لسيطرة الحكومة الفلسطينية على معابر قطاع غزة، معتبرا ان “هذا تطور هام في تنفيذ الاتفاق الفلسطيني – الفلسطيني الموقع في القاهرة في 12 تشرين الأول، وينبغي الحفاظ على الزخم الإيجابي وتمكين الحكومة بشكل كامل للعمل في غزة”.

وأضاف ملادينوف ان “من شأن عودة المعابر تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية أن يسهّل من رفع الإغلاقات ومعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل في الوقت نفسه وإطلاق المزيد من الدعم الدولي لإعادة اعمار غزة ونموها واستقرارها وازدهارها”، مطالبا بـ “اغتنام هذه الفرصة، ومذكرا جميع الفصائل في غزة بأهمية الحفاظ على الأمن وإنهاء الأنشطة المسلحة التي تقوض السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع القيادة الفلسطينية ومصر والمنطقة، على دعم هذه العملية التي تعتبر حاسمة من أجل التوصل عبر المفاوضات، الى حل الدولتين وسلام مستدام.