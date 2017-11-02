تجدد المطالبات النيابية بعفو عام

الحرة نيوز –

قال النائب خليل عطية إن الحكومة ملزمة باجابة المطالبات النيابية باصدار عفو عام جديد، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وأضاف عطية إنه تقدّم للحكومة بمذكرة نيابية مرفقة بقانون العفو العام الذي صدر في عام 2011 ، وذلك لقطع الطريق أمام الحكومة وضمان عدم مماطلتها باصدار العفو العام.

وأكد عطية على شرعية المطلب النيابي، مشددا على ضرورة استجابة الحكومة له في المرحلة القادمة.

ولفت عطية إلى أن الاجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة اتخاذها ستُعمّق مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وسيكون لها ارتدادات على المستوى معيشة المواطنين.

وكانت الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة عدم وجود أية توجهات لديها باصدار عفو عام، بالرغم من وجود مذكرة نيابية وقّع عليها غالبية أعضاء مجلس النواب وتطالب باصدار قانون عفو عام جديد.