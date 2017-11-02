تطورات على حادثة السفارة الاسرائيلية

الحرة نيوز –

قال الاعلام العبري اليوم الخميس إن الاردن أنذر اسرائيل واشترط تغيير السفيرة عينات شلاين لانهاء ازمة حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان، والتي راح ضحيتها مواطنان اردنيان.

‏واشار الاعلام العبري إلى أن جهاز “الشاباك” انهى تحقيقاته بحادثة السفارة الاسرائيلية متوصلاً إلى “الحارس تعرض لاعتداء على خلفية قومية ودافع عن نفسه ولن يحاكم”

‏واضاف “الاردن رفض السماح للمحققين الاسرائيليين التحقيق مع شهود عيان في حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان”.

وكان حارس الأمن في السفارة الإسرائيلية في عمّان قتل أردنيين اثنين، في مبنى تابع للسفارة، بزعم تعرضه لهجوم