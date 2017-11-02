اعتصام في مدرسة الأمير طلال إثر اعتداء ولية أمر على المعلمين

الحرة نيوز –

نفذ معلمو مدرسة الأمير طلال الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم الزرقاء الأولى، الخميس، اعتصاما لمدة حصتين تحت شعار ’استرداد كرامة المعلم’، على خلفية قيام ولية أمر أحد الطلبة بالتهجم على المدرسة قبل يومين والتطاول على المعلمين بألفاظ نابية، وإرسال رسالة إلى أصحاب القرار بضرورة حماية المعلم وصون كرامته.

وقامت المعتدية بالتهجم على مدير المدرسة داخل الإدارة المدرسية لاتهامه بمحاولة التعدي عليها، مما دفعه للهروب من غرفة الإدارة لإبعاد الشبهة عن نفسه.

وجاء الاعتداء يوم الثلاثاء جراء تأخر الطالب في العودة إلى البيت، حيث انتهى الدوام لليوم المذكور وفقا لموعد انتهاء الحصص المعتاد، فيما تم إبلاغ مدير التربية بحالة الاعتداء، الذي طلب بدوره من مدير المدرسة عدم تقديم شكوى أمنية بل ابقائها داخلية متعهدا بإنهائها، إلا أن مدير التربية لم يحرك ساكنا ليفاجأ مدير المدرسة يوم أمس باستدعائه من قبل المركز الأمني بتهمه الاعتداء على ولية الأمر، التي استغلت الموقف في تقديم شكوى كيدية بحق المدير واحد المعلمين.

يشار إلى أنه تم استئناف الدوام في المدرسة حرصًا على مصلحة الطلبة.