المومني : الحكومة لاتبحث عن شعبية

الحرة نيوز –

علق وزير الاعلام – الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على استطلاع للرأي حول اداء الحكومة ، فقال ان مجمل القرارات الاقتصادية التي يتم الحديث عنها والتي تم اتخاذها هذا العام ، والتحديات الاقتصادية التي تواجهه الحكومة وطريقة التعامل معها لها دور في هذا الموضوع.

واضاف المومني في تصريحات صباح الخميس لبرنامج ‘أخبار وحوار’ والذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي على شاشة التلفزيون الأردني : جوهر السؤال في الاستطلاعات العلمية هو : هل تسعى الحكومة فقط الى كسب الارقام في استطلاعات الرأي العام، واخذ رضا والانطباع الشعبي الايجابي.

واردف المومني : الهدف الاساسي لنا اتخاذ القرارات الصائبة ، والتي تصب بالصالح العام وتحسين الوضع الاقتصادي، وبطبيعة الحال جزء منها غير شعبي وسيواجه بالانتقاد وعدم القبول.

وتابع : لو كنا نسعى الى زيادة ارقام استطلاعات الرأي والارقام الشعبية ، لكنا ابتعدنا عن اتخاذ هذه القرارات وتجنبنا الحديث عنها ، وتأجيل المواجهة لها وترحيلها.

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية اعلن عن نتائج استطلاع بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة هاني الملقي الثانية، ومما جاء فيه ان 81% من العينة الوطنية المستطلع رأيها اعتبرت ان المشكلات الاقتصادية بصفة عامة احتلت أهم المشكلات التي تواجه الأردن، كما اشار الاستطلاع الى انخفاض الثقة بالحكومة ، حيث أفاد 41% من العينة الوطنية بأن الأمور بالأردن تسير بالاتجاه الصحيح بشكل عام، مسجلة تراجعاً مقداره سبع نقاط عن استطلاع نيسان الماضي.

وقال المومني ان الحكومة وقادة الرأي العام شركاء في تفسير ظاهرة التشاؤم الشعبي ، وايجاد الحلول التي تحسن من المزاج العام.

واردف : نعمل على هذا الامر في محورين ، الاول تحسين اعمالنا وتجويد الاداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين ، سواء عن طريق المؤسسات او الوزارات ، فهو محور اساسي ينعكس بطريقة او بأخرى على هذا المزاج.

وتابع : المحور الثاني هو التذكير بالأمور الكثيرة التي نجحنا بها كبلد وكمجتمع وكدولة ، سواء بمواجهة التحديات الاقليمية ، او استمرار اداء الاقتصاد الوطني بالرغم من الضغط الاقليمي الذي اثر على مؤشراتنا الاقتصادية المختلفة ، فبالرغم الظروف الاقليمية وموجات اللجوء استطعنا ان نقدم اداء سياسيا وأمنيا متميزا ، والاستمرار في خطواتنا الاقتصادية، وهذا كله مدعاة للفخر والاعتزاز بقدرة دولتنا ومؤسساتنا.