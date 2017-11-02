2744 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الحرة نيوز –

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2744 طنا منها 1754 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 100-300 فلس، بصل ناشف 150 – 500 فلس، البطاطا 250 – 550 فلسا، البندورة 100 -500 فلس، الجزر 450 -550 فلسا، الخيار 100-400 فلس، الزهرة 150 – 450 فلسا، زيتون 500 فلس – 2 دينار، الكوسا 150- 700 فلس، شمام 100- 200 فلس، الليمون 250 فلسا – 1 دينار، موز بلدي 250-700 فلس .