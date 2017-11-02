عن وعد بلفور المشؤوم …

الحرة نيوز – شيماء المواجدة

إن ما أظهر هذا الوعد وجعله مستساغآ هم عملاء المؤامرة العالمية في تقسيم البشريه الى شعبين الاول مختارآ والاخر جوين يعمل خادمآ لراحة الرعيل الاول ..ولما كنا عربآ نهش على الغنم ونعري من لحم أكتافنا للضيف إستغل الاستعمار بأن يزين لنا أن نجود بالارض ..

وأخذت قياداتنا العربيه التجهيل كأيدولوجية حكم لم يعي أيآ منهم أنهم كانوا موظفين لتحقيق مآرب من خطف فلسطين وسيأخذون الشرق الاوسط ونحن ننظر آليهم ببروده بل ونردد هتافآ لمن يساندهم ظنآمنا أن هؤلاء نصرائنا !!

ورغم أننا على الدرجتين الاوليين في ادراكنا للحياكة الاعلاميه فوجدت أننا ننظم بعضنا البعض كمواطنين عاديين (العرب)

ونواجه حملات الدعايه التي دشنها كسابقاتها رواد القيادة المزعومه ..بالرغم أننا لن نخيط أخيط نملة دون ان نكون حكومه دستوريه خالصه وفي جميع انحاء الوطن العربي قاطبة وهذا يحتاج مليون سنه او حتى يبدلنا الله بقوم أكثر منا رشدآ ..

هاهي الارهابية المدلله اسرائيل تحتفل بمئوية الوعد المشؤوم تحتفل ونحن لا علينا الا نشجب والشجب لا ينزل عن هذا الوعد أن نتفوه حرفآ واحدآ على دعاة العهر ودعاة الاستعباد الذين يشدون اصابعهم على مقبض السوط ونحن ننظر اليه ونصفث بلهاء !!

نحن هزمنا من الذين دعونا الى الانهزاميه الذين أقنعونا بأننا جيل لا يستطيع إصلاح ما هو قائم والانهزاميونةالعرب كثر …

بدت كتائبهم منذ أن سلبت فلسطين من العرب على انه قدر لا مفر منه حتى اصبحت المفاوضات السياسيه ترمي الى حل الدولتين لا استقلال وتحرير فلسطين بل وكتبوا رسائل دكتوراه وماجستير تعطي الحق للاحتلال بإراقة الدماء بدءآ من المجازر والنكبه والنكسه وحتى الان حتى استشهاد اخر شهيد على ثرى فلسطين …

نحن نعاني بالحب للنضال أقلها نحن ثلة لا تستطيع احتمال رجلين اشقرين يعانقون بعضهما على جثة امرأة تخوض مخاضآ شريف

سنرد ضالتنا وستفرح العشيرة العربية ان يشاؤوا ذلك على الرغم ان لا شيء يدعو للتفاؤل …فقد اجتمع اكلزنادقة من الاعلام ومن الدبلوماسيين وعباد المال والحكومات اللادستوريه …

#وعد_بلفور_المشؤوم

#مئة_عام_نكبه_مستمرة

#الزنادقه_بائعوا_الاوطان

#الحكومات_اللاشعبيه

شيماء المواجده