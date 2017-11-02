الصحفيون يتوقفون عن العمل في ذكرى وعد بلفور

الحرة نيوز –

– توقفت الأسرة الصحفية عن العمل لمدة ساعة ظهر اليوم الخميس تعبيرا عن استمرار إدانتها لوعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين ومهدت من خلاله لتشريد أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم، ومنحها للمحتل الإسرائيلي.

وجاء التوقف عن العمل بدعوى من مجلس نقابة الصحفيين الذي قرر أيضا توجيه رسالة الى الحكومة البريطانية من خلال سفارتها في عمان تستنكر الاحتفال بالذكرى المئوية للوعد المشؤوم.

واعتبر مجلس نقابة الصحفيين أن هذه الذكرى تستدعي الاعتذار وليس الاحتفال.

وطالبت النقابة الحكومة البريطانية بالعمل على تصحيح “الخطيئة التاريخية” التي تسببت للشعب الفلسطيني بالتهجير والتدمير والقتل.