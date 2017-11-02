أمانة عمان تنجز المحطات الإلكترونية في كافة مناطقها

الحرة نيوز –

أنجزت أمانة عمان اليوم الخميس، المرحلة الاخيرة من توفير المحطات الإلكترونية بكافة مناطقها الواحد والعشرين، في كل من مناطق وادي السير، مرج الحمام، صويلح، بسمان، أحد، بدر الجديدة.

وتشمل الخدمات “خدمة الاستعلام عن المسقفات ودفعها، خدمة الاستعلام عن التحققات ودفعها، خدمة الاستعلام عن مخالفات السير ودفعها، خدمة وضع حاوية، خدمة تقليم اشجار، خدمة صيانة أو استبدال وحدة إنارة، خدمة مكافحة ناقلات الامراض، تقديم طلب معلومات، طباعة وصل مالي، بالإضافة الى التعامل مع الشكاوى.

واستمع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الى شرح حول أتمتة الخدمات في منطقة وادي السير وبسمان وكيفية تيسير الخدمات لصالح المواطنين والتي قدمها نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة وتبسيط الاجراءات وتعريف المواطن بكيفية استخدام هذه الخدمات للاستفادة منها من خلال دخول على رابط “الخدمات الالكترونية” لأمانة عمان الكبرى www.amman.jo.

وبين الشواربة ان هذه الخدمات آمنة ومهيأة لخدمة المواطن ويستطيع الدخول على الخدمات الالكترونية من داخل البيت أو أي مكان وستنعكس ايجابا على طبيعة وآلية العمل في الأمانة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، ورفع الانتاجية والكفاءة، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وتطوير المهارات والإنجاز.

واشار الى ان الخدمات التي تقدمها الأمانة تشترك بها اكثر من مؤسسة حكومية في تقديمها بحيث يقوم متلقي الخدمة بتقديم المعاملة من خلال الرابط الالكتروني ويتم التنسيق وطلب المعلومات من مؤسسات حكومية اخرى لإتمام المعاملة وتقديمها للمواطن مثل خدمة رخص المهن، ومخالفات السير وغيرها من الخدمات.

وأهاب الشواربة بالمواطنين متابعة الترويج الاعلامي والاعلاني للخدمات الالكترونية التي تطلقها الأمانة للتعرف على آلية خدمتهم في سبيل الارتقاء في الخدمات كما ونوعا لتوفير الوقت والجهد عليهم والحصول على الخدمة بأعلى المستويات والتي تأتي في اطار المنظومة الذكية.

ولفت مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات سلطان الخرابشة الى أن العمل جار لإضافة خمس خدمات جديدة ستطلق منها خدمتان الشهر الجاري وثلاثة اخرى الشهر المقبل تشمل الخدمات المالية والترخيص.