تربوية الاعيان تلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الحرة نيوز –

التقت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور محمد حمدان غنيمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي.

واشار غنيمة الى أهمية توفير فرص عادلة للطلبة بناء على قدراتهم، وإصلاح منظومة امتحان الثانوية العامة، وإعطاء وزن كبير لمباحث المواد العلمية للفرع العلمي، ووزن كبير مماثل لمباحث المواد الإنسانية للفرع الأدبي، مؤكدا ضرورة إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني عن طريق زيادة أعداد الملتحقين به بنسب سنوية تواكب الدول المتقدمة التي تولي هذا النوع من التعليم أهمية كبيرة.

وعرض الطويسي لواقع الجامعات والتعليم العالي، مشيرا الى مشروعي قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 اللذين احيلا الى مجلس الأمة اخيرا، تنفيذا لتوصيات استراتيجية الموارد البشرية للاعوام 2016-2025، بهدف التطوير وتلافي الثغرات الموجودة، اذ يمنحان مزيدا من الاستقلالية للجامعات ومجالسها، ومشاركة في تعيين رئيس الجامعة، وتعزيز الحاكمية والمساءلة في الجامعات.

وقال ان هدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية هي توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين بناء على الجدارة والقدرات، والجودة من خلال رفع معايير مخرجات الأبحاث العلمية ومستوى التدريس والتعليم بما يتماشى مع افضل الأساليب والمعايير في الجامعات المتطورة، وتحفيز الجامعات على تحمل مسؤولية اكبر في تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى الابتكار في سبيل تبني افضل الممارسات الدولية في التدريس والتعليم.

وحول إصلاح امتحان الثانوية العامة والقبول في الجامعات الأردنية، بين الطويسي ان على الطالب تحقيق حد ادنى 50 بالمئة في كل مبحث دراسي للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للعام الجامعي 2018-2019، مشيرا الى الحدود الدنيا لمعدلات الالتحاق في كافة التخصصات العلمية والإنسانية، ومعدلات الالتحاق بالجامعات خارج الأردن.