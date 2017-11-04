السبت.. طقس خريفي مائل للبرودة

الحرة نيوز –

تبقى درجات الحرارة اليوم دون مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في عموم المناطق مع ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة، بحسب “طقس العرب”.

وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، تتحول عصراً لتصبح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة نسبياً إلى باردة ورطبة في عموم المناطق، مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار غد الأحد، ويكون الطقس خريفياً لطيفاً في عموم المناطق مع ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تتحول عصراً لتصبح غربية مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة نسبياً إلى باردة ورطبة في عموم المناطق، مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.