سلاح الجو الملكي يخلي مواطنا أصيب بحادث في السعودية

الحرة نيوز-

أعلنت وزارة الخارجية ان طائرة إخلاء جوي من نشامى سلاح الجو الملكي الأردني توجهت اليوم الجمعة الى السعودية لنقل المواطن الأردني سميح محمد حسن نصر الذي تعرض لحادث سير في منطقه حائل لتلقي العلاج في المدينة الطبية في عمّان.

وقالت الخارجية في بيانها “أنه وبتوجيهات من السفير علي كايد العتوم تم التنسيق من قبل السفارة مع الجهات السعودية المختصة لنقل المصاب حيث اقلعت الطائرة من مطار حائل الدولي الساعة 12:30 ظهراً”.

وشكرت السفارة في بيانها جميع من ساهم بنقل المصاب وإدارة مستشفى الملك خالد بحائل وممثله خالد الشمري وإدارة مطار حائل الدولي لما قدموه من جهود لنقل المصاب، كما وتشكر السفارة نشامى الوطن وصفي الرفاعي وخلدون الرواشدة وزبن المجالي وعامر جوابرة وإسلام العمري الذين ساهموا بإتمام إخلاء المصاب”.