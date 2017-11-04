طائرة سياحية روسية جديدة تهبط بمطار الملك حسين الدولي

الحرة نيوز –

-حطت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، طائرة (التشارتر) القادمة من روسيا بالتعاون مع شركة كورال العالمية ووكيلهم في المملكة شركة مغامرات الصحراء بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

ويعتبر هبوط الطائرة الروسية السياحية ضمن الجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة لاستقطاب طائرات العارضة ومنخفضة التكاليف والمنتظمة من دول عدة الى مدينة العقبة بشكل مباشر.

واكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات بتصريح صحفي اليوم السبت عقب وصول الطائرة التي تقل 220 سائحا ضمن اقامة لمدة سبع ليالي في العقبة والبترا والبحر الميت، اهمية هذه الخطوة التي تتضمن استمرار معدل الزيادة في استقطاب المزيد من رحلات الطيران الى مدينة العقبة مباشرة والانطلاق منها لزيارة جميع المواقع السياحية والاثرية في المملكة.

وقال الدكتورعربيات ان نجاح هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد وبتوجيهات من وزيرة السياحة والاثار، مبينا ان هذه الرحلات الجوية العارضة تاتي ضمن خطط الهيئة و بتعاون ايجابي من الشركات السياحية المعنية بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

واضاف ان الهيئة حققت نشاطا ايجابيا في مؤشرات الدعم والجذب السياحي للحد من تراجع اعداد السياح من خلال اعداد خطط لمواجهة التحديات وإعداد وتنفيذ خطة طوارئ انعكست ايجابا هدفها التصدي للأزمة الراهنة في القطاع السياحي.

واكد عربيات ان الهيئة تدعم خططها من خلال استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة منخفضة التكاليف حيث تقوم باتباع سياسية الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد اعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والتي تبلغ 60 دولارا على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف وان الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول اخرى.

واشار الى ان الهيئة تؤكد اهمية اعداد خطط الترويج الامثل من خلال كادر مؤهل وذوي خبرة كاملة في شؤون التسويق والترويج السياحي كما تدعم الهيئة طرق الترويج الامثل مع شركات عالمية متخصصة بالسياحة