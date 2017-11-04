احتجاجات في الشونة بسبب انقطاع التيار الكهربائي

الحرة نيوز –

نفذ عدد من أهالي بلدة الرامة بلواء الشونة الجنوبية التابع لمحافظة البلقاء، اليوم السبت، وقفة احتجاجية على انقطاع التيار الكهربائي عن هذه البلدة وبلدة الروضة منذ أربعة أيام إثر عطب 4 محولات رئيسية بإطلاق نار من قبل مجهولين.

وقال المحتجون إنهم يعيشون أوضاعا صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي طوال الفترة الماضية، معتبرين أن المواطن يتحمل عدم استطاعة الأجهزة الأمنية القبض على الفاعلين.

وأضافوا أن أضرارا كبيرة لحقت بهم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي خاصة خلال ساعات الليل، مؤكدين أن الأطفال والشيوخ هم الأكثر تضررا، وأن معاناتهم تزداد كل يوم لأن أغلب متطلبات العيش تعتمد على التيار الكهربائي.

وأوضح عدد من أصحاب المحال التجارية أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة تلف المواد المبردة داخل الثلاجات، متسائلين “من سيعوضنا عن خسائرنا الكبيرة”.

وطالب المحتجون شركة الكهرباء العمل بشكل عاجل على تركيب محولات وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة، مؤكدين أنه لا ذنب لهم ببقائهم بلا كهرباء طوال هذه الفترة.

من جهته، أكد مصدر في شركة توزيع الكهرباء أنه لا يوجد في مستودعات الشركة محولات بديلة وأنه سيتم إعادة التيار الكهربائي للمنطقتين بعد توفير محولات جديدة، مشيرا إلى أنه لا توجد مدة زمنية معينة لعملية استبدال المحولات ويبقى الأمر رهن قدرة الشركة على توفير المحولات من الشركات الأخرى.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشركة استنفذت جميع المحولات الموجودة لديها، إذ جرى تركيب 15 محولا بعد حادثة إطلاق مجهولين النار على المحولات الكهربائية في المنطقة الشهر الماضي ونتج عنها إعطاب 16 محولا رئيسا وفرعيا.

وخلال لقائه المحتجين، أكد متصرف اللواء الدكتور باسم المبيضين أنه على تواصل مستمر مع إدارة الشركة للعمل على حل المشكلة، موضحا أن الشركة ليست ممتنعة عن تركيب محولات إلا أن عدم وجود المحولات يشكل معضلة حقيقية لديها.

وبين أن الشركة ستعمل خلال وقت قصير على توفير المحولات اللازمة من شركات الكهرباء الأخرى العاملة في الأردن بهدف إيصال التيار الكهربائي