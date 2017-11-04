التأمين الطبي – داخل المستشفى وبأسعار اقتصادية مع gig – الأردن

الحرة نيوز –

تسعى شركة gig – الأردن دائما إلى توسيع الخدمات الطبية المقدمة لأفراد المجتمع ليتمكن كل فرد من أفراد المجتمع من الحصول على تأمين طبي اقتصادي ذو تغطيات مرتفعة الحدود, من هنا تقدم الشركة برنامج تأميني داخل المستشفى فقط وبأسعار ومميزات فريدة.

يقدم هذا البرنامج خدمات طبية متميزة لجميع أفراد العائلة من خلال شبكة طبية واسعة تشمل نخبة من مزودي الخدمة الطبية في جميع أنحاء المملكة.

ويجدر بالذكر أن البرنامج ذو تغطية تأمينية شاملة للعلاج داخل المستشفى ابتداء من 70 دينار سنويا فقط، إذ يمنحكم تغطيات ومنافع عديدة من تغطية حالات الولادة, الجلطات الدماغية ومضاعفاتها, وتغطية الإقامة والعناية الحثيثة وكافة الإجراءات داخل المستشفى بما يشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية والأدوية العلاجية المتعلقة بالحالات المرضية وغيرها الكثير من التغطيات والمزايا.

علماً بأن شركة gig – الأردن توفر لكافة عملائها الكرام خدمة الموافقات الطبية على مدار 24 ساعة للحصول على الموافقات الطبية وأي استشارات طبية من خلال الرقم 5654665-06