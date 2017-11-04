800 ألف وافد يعملون في الأردن بدون تصاريح

الحرة نيوز –

– أكد وزير العمل المهندس علي الغزاوي، اليوم السبت، وجود أكثر من 800 ألف وافد يعملون بالمملكة من دون تصاريح عمل، مشدداً أن الأولوية لتشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات.

وقال خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن بمقرها بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل يتراوح بين 312 و350 ألف وافد.

وشدد الغزاوي على أهمية التفتيش وضبط وتسفير العمالة الوافدة المخالفة، لأن ذلك من شأنه تنظيم سوق العمل المحلية وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعتبر شريكاً استراتيجيا لوزارة العمل وأكبر مشغل للأيدي العاملة الوطنية