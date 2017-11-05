2764 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

الحرة نيوز –

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد 2764 طنا منها 1720 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، كالتالي: باذنجان اسود عجمي سعر الكيلو 100-300 فلس، بصل ناشف 150 – 500، البطاطا 400 – 500، البندورة 100 -400، الجزر450 -550، الخيار100-400، الزهرة 150 – 450، زيتون 500 فلس- 2 دينار، الكوسا بين 150- 700 فلس، شمام 100- 200، الليمون 250 فلس – 1 دينار، موز بلدي 250-700 فلس.