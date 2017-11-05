62 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

الحرة نيوز-

ارتفعت صادرات محافظة اربد خلال شهر تشرين الاول الماضي بنسبة 34.8 في المائة وحققت 62.3 مليون دولار مقابل 46.2 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي .

واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على ما قيمته 53.7 مليون دولار من اجمالي الصادرات بنسبة بلغت 86 في المائة فيما كانت صادرات مدينة السايبر سيتي 7.3 مليون دولار بنسبة بلغت 11.7 في المائة محققة ارتفاعا لافتا نسبته 162.5 في المائة حيث سجلت خلال الشهر ذاته من العام الماضي 2.8 مليون دولار .

وبلغت قيمة صادارت الاسواق العربية بموجب اتفاقية الدول العربية 4.4 مليون دولار.

ونال قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات نصيب الاسد من اجمالي الصادرات وحقق 56 مليون دولار اما المرتبة الثانية فاحتلها قطاع قطاع الصناعات التموينيه و الغذائية بصادرات بلغت حوالي مليوني دينار، وقطاع الصناعات العلاجيه واللوازم الطبية بالقيمة ذاتها.

وحل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ثالثا بصادارت بلغت 600 الف دولار وذات المرتبة احتلها قطاع الصناعات الانشائية بنفس القيمة اما قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية فبلغت صادراته نصف مليون دولار وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بمبلغ نصف مليون ايضا .

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان الصادارت لاسواق الولايات المتحدة الأميركية بلغت 49.5 مليون دولار اي ما نسبته 79.4 في المائة فيما صدر للسوق الاوروبي حوالي ثلاثة ملايين دولار بنسبة قاربت على خمسة بالمئة وصدر للسوق الكندي مليون و 700 الف دولار.