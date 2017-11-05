البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً

الحرة نيوز –

دعت البحرين اليوم الأحد، مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً، على خلفيات التطورات السياسية بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس السبت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها “نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين الكرام المتواجدين حاليا في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر”.

وجددت وزارة الخارجية “دعوتها لجميع المواطنين الكرام بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات”