العمل الاسلامي يطالب الحكومة الأردنية بألفي دينار عن كل نائب فاز بالانتخابات

الحرة نيوز –

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي وزارة التنمية السياسية العمل على صرف المستحقات المالية للحزب سندا لنظام المساهمة لدعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016م، والمتعلقة بالمبالغ المخصصة عن أعضاء الحزب الفائزين في مجلس النواب والمبالغ المخصصة عن المقار الفرعية للحزب، وفقاً للقانون .

وأشار ‘العمل الإسلامي’ في مذكرة وجهها الأمين العام للحزب إلى المهندس بكر العبادي رئيس لجنة الأحزاب السياسية للحزب إلى المستحقات المالية للحزب طبقا لنظام دعم الأحزاب وتحديدا المادة (5) منه، حيث زود الحزب الوزارة بما يؤكد تحقق الضوابط التي ينص عليها القانون لاستحقاق هذا الدعم.

وبحسب هذه المادة فإنه يستفيد الحزب من مبلغ إضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين ألف دينار في السنة بحيث يصرف مبلغ الفي دينار عن كل مقعد يفوز به أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد أعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات، كما يصرف مبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد مقره الرئيسي ومقاره الفرعية الأربعة للإنفاق على الفرع وإدارته.