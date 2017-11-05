بيان للجنة فلسطين حول وعد بلفور

الحرة نيوز –

-اصدرت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود بياناً اليوم الاحد قالت فيه “اننا نستذكر في هذه الايام كما الشعوب العربية والاسلامية كافة التي تتمتع بالإنسانية الوعد المشؤوم المسمى “وعد بلفور” .

وطالبت اللجنة المملكة المتحدة الاعتراف بـ ” خطيئة هذا الوعد الذي تم بموجبه اعطاء “من لا يملك لمن لا يستحق ” وان تتحمل مسؤولياتها المادية والمعنوية عما لحق بالشعب الفلسطيني من تهجير ونزوح ومصادرة اراضي وما تعرضوا له من معاملة عنصرية من عدو لا يرحم الحجر و لا الشجر .

واكدت اللجنة ان القضية الفلسطينية وفلسطين باقية وستعود لأصحابها الشرعيين.