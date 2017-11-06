هلسة: 6 اغلاقات على “الصحراوي” الاسبوع القادم

الحرة نيوز –

قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة إن هناك 6 اغلاقات في الطريق الصحراوي الاسبوع القادم، حال انتهاء العمل على التحويلات ليصار الى ترميمه.

وأضاف هلسة، الاثنين، خلال لقاء جمع الوزارة باتحاد المقاولين العرب، أن مجلس البناء الوطني التابع للوزارة المسئول الاول والاخير عن اعتماد الابنية الحديثة وتقنياتها.

وبين أن الوزارة انتهت من مشاريع عدة في القطاع التربوي بقيمة ٧٠ مليون دينار لبناء مدارس جديدة ورياض اطفال .

وكشف هلسة بان الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع بقيمة مليار ونصف المليار حاليا، منها مباني الجمارك الجديدة في الماضونة والطريق الصحراوي .