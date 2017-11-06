التربية مستمرة باستقبال طلبات الاشتراك “بالتوجيهي”

الحرة نيوز –

أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرارها في استقبال طلبات الاشتراك لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته الشتوية للعام 2018 يومي الأربعاء والخميس الموافقين للثامن والتاسع من الشهر الجاري ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة التي أعلنتها الوزارة سابقاً.

وأشارت الوزارة أنه سيتم استقبال طلبات الاشتراك للطلبة النظاميين عن طريق مدارسهم ، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد ، والطلبة غير مستكملي متطلبات النجاح في الدورات السابقة والطلبة الذين استنفدوا حقهم في التقدم لامتحان الثانوية العامة للأعوام من 2014 ولغاية 2017، من غير المستكملين لمتطلبات النجاح في خمسة مباحث فما دون عن طريق مديريات التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم اعلنت في وقت سابق عن بدء استقبال طلبات الاشتراك في الامتحان خلال الفترة من 8 تشرين الاول الحالي وحتى الحادي والثلاثين من نفس الشهر.

ودعت الوزارة الطلبة الى إحضار الوثائق والأوراق الثبوتية الآتية عند تقديم طلب الاشتراك وهي اخر كشف علامات حصل عليه الطالب والذي سمح له بموجبه التقدم بطلب الاشتراك أو صورة مصدقة عنه، وصورة مصدقة عن (بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للطالب الأردني) أو (صورة مصدقة عن جواز السفر للطالب غير الأردني) أو (البطاقة الأمنية للطالب السوري الذي لا يحمل جواز سفر)، وصورتان شخصيتان حديثتان للطالب.

واكدت الوزارة ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصيا عند تقديم طلب الاشتراك أو مَنْ ينوب عنه بتوكيل (عن طريق كاتب العدل).

يذكر ان المديريات التي تُصدِر كشف علامات الثانوية العامة، بالإضافة إلى إدارة الامتحانات والاختبارات، هي: قصبة إربد، قصبة المفرق، قصبة الكرك، الطفيلة.