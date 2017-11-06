شرطة معان تنفذ تمرينا وهميا لاختطاف مركبة سياح

الحرة نيوز –

– نفذت مديرية شرطة محافظة معان اليوم الاثنين، التمرين الأمني الوهمي “البيت الآمن” والذي تم من خلاله التعامل مع عملية اختطاف مركبة سياح من قبل مجموعة مسلحة؛ بهدف رفع الجاهزية الأمنية لرجال الأمن العام.

وتمثل التمرين الوهمي الذي جاء استكمالا لسلسلة تمارين وهمية أجرتها مديرية الأمن العام في عدة مواقع، باختطاف مركبة نقل سياح وهي بطريقها إلى المواقع السياحية وكيفية تعامل المرتبات مع عملية الاختطاف والسيطرة على الحدث بمهنية واحترافية عالية من خلال الأساليب التدريبية المتطورة التي تلقوها.

وشارك في التمرين مرتبات مديرية شرطة معان ممثلة بالمراكز الأمنية وفصيل الرد السريع وقسم النجدة والبحث الجنائي والأمن الوقائي وسير معان ومرتبات دفاع مدني معان وفريق وحدة معالجة المتفجرات “ك 9″، حيث تم إنجاز كافة مراحل التمرين الوهمي وفقا لخطة محكمة أعدتها مديرية شرطة معان، كما وجرى السيطرة على المركبة وتخليص السياح وإلقاء القبض على المسلحين بدون أي أخطار.

وأقيم التمرين في منطقة التطوير الحضري بمنطقة المريغة بمحافظة معان بحضور محافظ معان حسني القضاة وقائد أمن إقليم الجنوب العميد زياد باكير ومدير شرطة معان العميد الركن حاتم المواجدة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الامنية في إقليم الجنوب ومدراء الدوائر الرسمية وعدد من أبناء المجتمع المحلي.

وفي نهاية تطبيق التمرين، التقى العميد زياد باكير بجميع المرتبات المشاركة مثنيا على جهودهم ومعنوياتهم العالية التي بذلوها أثناء التمرين، مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهود مع كافة الجهات المعنية للمشاركة في مثل تلك التمارين وذلك من أجل التأكد من الجاهزية بالدرجة الأولى.