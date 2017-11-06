الجمارك تحبط تهريب هواتف ذكية بقيمة ربع مليون دينار

الحرة نيوز –

أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك المدورةمحاولة لتهريب 586من الهواتف الذكيةأثناء التفتيش الدقيق لاحدى الحافلات التي تقل معتمرين حيث تبين من خلال التحقيق بأن المضبوطات تعود لسائق الحافلة.

و أشار مدير جمرك المدورة عقيد جمارك ساري الجرادين بأن الحس الأمني لدى موظف الجمارك الذي قام بتفتيش الحافلة أدى لاكتشاف هذه القضية حيث قام السائق بإخفاء المهربات داخل مخابئ سرية في جسم الحافلة.

و أكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور وضاح الحمود على اعتزازه بالدور الكبير الذي يقوم به منتسبو دائرة الجمارك في مكافحة عمليات التهريب و الأنشطة التجارية غير المشروعة ومن ضمنها البضائع المقلدة والمزورة حيث إن هذه الأجهزة لا تتوفر فيها المواصفات أو النوعية والجودة، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به الدائرة لحماية المواطنين من الغش التجاري والضرر البيئي والمحافظة على الاقتصاد الوطني.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحويلها إلى مدعي عام الجمارك لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وذلك حسب قانون وتعليمات الجمارك الأردنية النافذة.