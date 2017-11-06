النائب الحباشنة يسأل عن تعيينات تلفزيون المملكة.. وسبب انشاء القناة

الحرة نيوز –

وجه النائب الدكتور صداح الحباشنة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حول القناة التلفزيونية الاردنية الجديدة “المملكة” وأسس التعيين فيها، وسبب انشائها في ظلّ وجود تلفزيون رسمي له مخصصات مالية في الموازنة العامة.

وجاء سؤال الحباشنة عملا بأحكام المادة 96 من الدستور واستنادا لأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتساءل الحباشنة عن السبب الذي دعا الحكومة لانشاء القناة الجديدة في ظلّ وجود التلفزيون الرسمي الأردني، إلى جانب الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وطلب الحباشنة تزويده بآلية التعيين في قناة المملكة، كما سأل عن مدى صحة منح كادر القناة رواتب عالية، وإذا ما كانت القناة قد التزمت بأسس التعيين في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة، وحسب نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 وتعديلاته