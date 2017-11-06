موقع روسي رسمي يتحدث عن افشال محاولة انقلابية في السعودية

الحرة نيوز –

قال موقع ” سبوتنيك ” الروسي ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تمكن من احباط محاولة انقلابية كبيرة على حكمه ووالده بقيادة الامير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني وامراء اخرين وضباط ورجال اعمال .

وذكر الموقع نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية في الرياض ان محاولة الانقلاب التي تم اكتشافها كان مقرر لها ان تنفذ فجر الاحد 5 نوفمبر الا ان معلومات استخباراتية لم تسمها ابلغت ولي العهد السعودي بخطة الانقلاب قبل يومين من بدء تنفيذه وقامت السلطات السعودية على الفور والقت القبض على قائد الانقلاب الامير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني وعدد كبير من الضباط في الجيش والحرس الوطني .

وبينت المصادر ان المحاولة الانقلابية خطط لها بعناية وسرية كبيرتين واشترك فيها امراء اخرين ووزراء ومسوؤلين كبار حاليين وسابقين في الدولة تربطهم علاقات بقائد الانقلاب وبعض الامراء المشاركين فيه اضافة الى رجال اعمال كبار .

وقالت المصادر ان ولي العهد السعودي تلقى نصائح من اطراف خارجية بعدم الكشف والاعلان عن المحاولة الانقلابية حتى لا يثير حفيظة المعارضين له وقد يؤدي ذلك الى موجة من التعاطف مع الانقلابيين من قبل الشعب وبعض التيارات المتشددة والمحافظة الرافضة لسياسة بن سلمان وتوجهاته العلمانية .

واشارت المصادر الى ان الاطراف الخارجية رأت ان يتم الاعلان عن اعتقال الانقلابيين بتهم فساد وليس بتهمة الانقلاب مؤكدة ان ذلك سيخدم بن سلمان وسيظهره امام الشعب بمظهر المحارب للفساد مهما علت رتبة مقترفه